Лукашенко одобрил проект соглашения с Мьянмой о взаимной отмене виз

Помимо этого, президент Белоруссии одобрил проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров три проекта межправительственных соглашений с Мьянмой, направленных на укрепление сотрудничества двух государств. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проект соглашения о взаимной отмене виз закрепляет возможность для граждан Белоруссии въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории Мьянмы без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).

Помимо этого, глава государства одобрил проект международного договора об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания налогообложения и уклонения от него. Документом закреплены процедуры налогообложения и обмена информацией между соответствующими органами двух стран с целью устранения двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Белоруссии и Мьянмы.

В проекте соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах предусматривается порядок взаимодействия таможенных органов двух стран.