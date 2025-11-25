Пентагон: военные США, Румынии и Польши провели учения по противодействию БПЛА

Глава 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Сухопутных войск США Кертис Кинг заявил, что эти учения продемонстрировали возможность "быстрого обмена данными и интегрирования новых систем", а также взаимодействия с предприятиями ВПК

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Американские, польские и румынские военнослужащие прошли на территории Польши десятидневную подготовку к применению турецких систем воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight), предназначенных для противодействия беспилотникам. Об этом заявил глава 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Сухопутных войск США бригадный генерал Кертис Кинг на брифинге, организованном Госдепартаментом.

"К 18 ноября польские, американские и румынские военнослужащие прошли совместную, примерно десятидневную подготовку к использованию противодронных систем под названием Merops, доказавших свою эффективность в боях на Украине", - заявил он. По словам Кинга, эти учения продемонстрировали возможность "быстрого обмена данными и интегрирования новых систем", а также взаимодействия с предприятиями военно-промышленного комплекса.

Кроме того, по словам Кинга, на прошлой неделе в Германии завершились испытания различных систем обнаружения и подавления беспилотников, предоставленных по меньшей мере 11 компаниями-разработчиками. Эти усилия, по словам Кинга, направлены в конечном счете на "укрепление защиты от беспилотников на восточном фланге НАТО".

7 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США доставили в страну противодронные системы Merops. Ранее замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава работает над созданием своей "стены дронов" параллельно с аналогичным проектом Германии, Финляндии и стран Балтии. Также 7 ноября министр обороны Румынии Йонуц Моштяну подчеркнул, что Бухарест проводит испытания системы Merops, которую планируют интегрировать в оперативные планы НАТО.