"Аль-Кахира аль-Ихбария": Египет и Катар обсудили второй этап соглашения по Газе

По данным телеканала, "на встрече была достигнута договоренность о необходимости активизации совместных усилий с США для успешной реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа"

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Выступающие посредниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС Египет и Катар обсудили в Каире реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, в переговорах принял участие глава разведки Египта Хасан Рашид. Канал сообщил, что "на встрече была достигнута договоренность о необходимости активизации совместных усилий с США для успешной реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа".

Кроме того, выступающие гарантами соблюдения перемирия в палестинском анклаве египетская и катарская сторона договорились укреплять сотрудничество с созданным США "военно-гражданским координационным центром по преодолению препятствий и пресечению нарушений для обеспечения укрепления режима прекращения огня в секторе Газа".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.