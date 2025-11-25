Стармер попросил союзников "покопаться" в арсеналах ради помощи Украине

Лондон отправит Киеву дополнительное количество зенитных ракет, заявил премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил партнеров по "коалиции желающих" изыскать возможности оказания дополнительной военной помощи Украине и последовать примеру Лондона, который поставит дополнительное количество зенитных ракет.

"Великобритания отправит больше зенитных ракет в предстоящие недели. И я призываю всех покопаться и определить, какую еще помощь вы можете предоставить", - сказал глава британского правительства в ходе видеоконференции с лидерами стран "коалиции желающих".

В речи, которая была частично показана в эфире телеканала Sky News, Стармер также призвал европейских партнеров продолжить работу над конфискацией российских суверенных активов. "Великобритания готова действовать вместе с Евросоюзом по вопросу предоставления финансовой поддержки на основе стоимости обездвиженных активов", - сказал он. По его словам, "это наилучший способ" показать российскому руководству, что ему "следует вести переговоры вместо того, чтобы попытаться пересидеть" лидеров "коалиции желающих". "И это лучший способ для нас поддержать Украину в военное или мирное время", - добавил британский премьер.

Кроме того, Стармер подчеркнул, что "коалиции желающих" следует "продолжить работу по надежным гарантиям безопасности" для Украины, в том числе по развертыванию своих войск на украинской территории. "Нам необходимо подготовить планирование и финансирование строительства будущих украинских сил, чтобы Украина могла защитить себя. Многонациональные [европейские вооруженные] силы для Украины будут играть важную роль. Наши военные планировщики усердно трудились в последние месяцы, и мы продолжаем работать над готовностью этих сил", - сказал он. Британский премьер заявил, что партнеры по "коалиции желающих" намерены обсудить возможное американское участие в предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Он также призвал европейские страны как можно скорее отказаться от закупок российских энергоносителей. "Нам необходимо оказывать давление на Россию. Мы должны ввести полное эмбарго на российские энергоносители", - сказал Стармер.