Черногория намерена ввести визовый режим для россиян в сентябре 2026 года

Премьер-министр страны Милойко Спайич ранее подтвердил, что изменения визового режима неизбежны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Черногория намерена ввести визы для российских граждан к концу сентября 2026 года. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве.

"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года (к концу сентября - прим. ТАСС). Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации", - отметили дипломаты в комментарии RTVI.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил, что изменения визового режима неизбежны и будут реализованы в кратчайшие сроки.

6 ноября Еврокомиссия приняла решение о фактическом запрете выдачи многократных виз гражданам РФ. Российское постпредство при ЕС объяснило такое решение страхом чиновников в Брюсселе по поводу того, что в ходе туристических обменов и контактов между людьми европейцы узнают правду о России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим подчеркивала, что ответные меры Москвы на введенный Евросоюзом запрет будут носить выверенный характер.