Куба поблагодарила Россию за помощь пострадавшим от урагана "Мелисса" регионам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что страна переживала за республику и ее соседей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Куба благодарна России за гуманитарную помощь регионам страны, пострадавшим в результате урагана "Мелисса". Об этом сообщил секретарь по организационным вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Роберто Моралес Охеда на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

"Мы благодарим вас, правительство России и народ за солидарность в отношении гуманитарной помощи для пострадавших регионов", - привели слова Роберто Моралес Охеда в аппарате Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что Россия переживала за Кубу и ее соседей в связи с разразившимся ураганом "Мелисса". РФ с первых дней оказывала гуманитарную помощь Кубе.

Чернышенко напомнил, что позитивной новостью как для ведения бизнеса, так и для наращивания туристического обмена стало возобновление авиакомпанией "Россия" прямых рейсов Москва - Гавана с 26 октября. С 2 ноября венесуэльская Conviasa соединяет прямыми регулярными рейсами Санкт-Петербург и Варадеро.

Роберто Моралес Охеда подчеркнул, что россияне составляют значимую часть от общего туристического потока, поэтому активное сотрудничество между двумя странами в области туризма продолжится, в том числе благодаря новым проектам.