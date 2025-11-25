Bloomberg: администрация Трампа пересмотрит дела беженцев, прибывших при Байдене

Как пишет агентство, в период президентства Джо Байдена США приняли порядка 200 тыс. беженцев

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть дела всех беженцев, прибывших в страну в период президентства Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Службы гражданства и иммиграции США.

По информации агентства, датированный 21 ноября документ предписывает сотрудникам ведомства приостановить рассмотрение всех заявлений на предоставление временного вида на жительство, а также провести повторное собеседование "со всеми беженцами, принятыми в период с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года". Как указывает агентство, данная проверка необходима для того, чтобы убедиться, что все прибывшие в страну мигранты из упомянутой категории отвечают всем критериям, предъявляемым к беженцам. Помимо этого, власти США приостановили рассмотрение заявлений на получение грин-карты от прибывших при Байдене беженцев. Ведомству отведено 90 дней для предоставления плана действий в региональные подразделения.

Как пишет Bloomberg, в период президентства Байдена США приняли порядка 200 тыс. беженцев.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отмечал, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.