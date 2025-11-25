Науседа выступил против пограничного урегулирования с Минском на политическом уровне

По мнению президента Литвы, надо прежде всего вести диалог на техническом уровне

ВИЛЬНЮС, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа высказался против перевода вопроса о пограничном урегулировании с Белоруссией на политический уровень. Об этом он заявил в эфире национального телевидения LRT.

Президент считает, что имеет место техническая проблема с пересечением границы. "Попытки перевести ее на политический уровень является искусственной эскалацией ситуации", - сказал он.

По мнению Науседы, надо прежде всего вести диалог на техническом уровне. "С этим отлично могут справиться пограничные службы двух стран", - утверждал он. Президент предположил, что попытки вывести проблему на более высокий уровень вызваны желанием Белоруссии "добиться политического эффекта". "Мы шантажу не поддадимся", - подчеркнул Науседа.

Минск предлагает провести консультации по пограничному урегулированию на уровне МИД, но Вильнюс с этим соглашаться не хочет и считает достаточной компетенцию пограничных ведомств.

Литовско-белорусская граница была по одностороннему решению Вильнюса закрыта с 29 октября по 20 ноября. Литва рассматривает вариант ее повторного закрытия из-за запусков контрабандистами с территории Белоруссии метеозондов с грузом сигарет.