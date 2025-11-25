Советник главы офиса Зеленского: Киев надеется на прекращение огня до конца года

Александр Бевз также отметил, что число пунктов мирного плана США по Украине, которые фигурируют в СМИ, "постоянно меняется", а предложенный Вашингтоном документ "в настоящее время корректируется с учетом предложений Украины"

ДОХА, 25 ноября. /ТАСС/. Украина рассчитывает на прекращение огня в рамках предложенного США плана по урегулированию украинского конфликта до конца 2025 года. Об этом в эфире катарского телеканала Al Jazeera сообщил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз.

"Я думаю, что мы добились большого успеха. Украина вновь выражает свою благодарность администрации президента [США Дональда] Трампа за миротворческие усилия в Женеве", - сказал Бевз, слова которого были переведены на арабский язык. "Мы рады конструктивной позиции наших американских партнеров, и мы со своей стороны также были конструктивны. Поэтому очень важно, чтобы этот мирный процесс, который сейчас идет, действительно стал шагом к миру и прекращению огня до конца этого года, как предлагают американцы", - добавил он.

Советник главы офиса Зеленского также отметил, что число пунктов мирного плана США по Украине, которые фигурируют в СМИ, "постоянно меняется", а предложенный Вашингтоном документ "в настоящее время корректируется с учетом предложений Украины". Говоря о возможной встрече Трампа с Зеленским, Бевз выразил мнение, что стороны в том числе затронут вопрос гарантий безопасности США для Украины.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако никаких новаций по этому направлению нет.