NordNews: обнаруженный в Молдавии дрон пролежал на крыше сарая две недели

Жители села считают, что это провокация, и не верят, что он прилетел из России, отмечается в публикации телеканала

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Беспилотник, о падении которого на крышу сарая охранника сада в селе Нижние Кугурешты сообщила во вторник поднявшая тревогу полиция Молдавии, пролежал на ней более двух недель. Об этом сообщил в своем репортаже с места события молдавский телеканал NordNews.

"Жители села со смехом рассказали, что дрон пролежал на крыше сарая охранника местного сада уже больше двух недель. Они считают, что это какая-то провокация, и не верят, что он прилетел из России", - отмечается в публикации телеканала. Находка уже породила в социальных сетях множество мемов, авторы которых удивляются, как упавший с большой высоты дрон не повредил шифер на крыше. Начальник молдавской полиции Виорел Чернауцану, отвечая на вопрос журналистов, пояснил, что подобные дроны после выработки топлива "плавно планируют и совершают мягкую посадку".

Как сообщила полиция, "на место происшествия были направлены взрывотехники, с прилегающей территории эвакуированы люди". Кроме того, пограничная полиция, находящаяся в подчинении МВД, сообщила о нарушении воздушного пространства страны беспилотником неизвестного происхождения со стороны Украины, который затем пересек границу с Румынией. Это происшествие было зафиксировано на юге Молдавии. По данным полиции, в дроне не было обнаружено взрывчатки, а на его корпусе красной краской была выведена латинская буква "Z".

Ранее в Молдавии неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, а также части упавших украинских ракет ПВО. После таких случаев власти Молдавии неизменно приглашали в МИД посла России в Кишиневе Олега Озерова. Однако российский дипломат после таких встреч заявлял журналистам, что не получил с молдавской стороны никаких доказательств, что эти беспилотники или их части были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной.