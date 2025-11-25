Трамп признал недействительным указ Байдена о традиционном помиловании индеек

Говоря о двух индейках, помилованных в 2025 году, американский лидер заявил, что хотел назвать их Чак и Нэнси - в честь бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в преддверии Дня благодарения, отмечаемого в этом году 27 ноября, повторно помиловал двух индеек, обвинив своего предшественника Джо Байдена в том, что год назад он использовал для этого автоперо - автоматическое устройство для подписи документов.

"В прошлом году при помиловании индеек он [Байден] использовал автоперо. Поэтому я официально заявляю о том, что прошлогодний [указ] о помиловании индеек недействителен", - заявил Трамп во время ежегодной церемонии в Белом доме. По его словам, эти две птицы в скором времени могли быть разделаны, но он предотвратил это, поскольку повторно подписал соответствующий указ. "Их не подадут на стол в День благодарения", - отметил Трамп под смех присутствующих. Единственный указ Байдена о помиловании, имеющий юридическую силу, по словам Трампа, касался сына бывшего президента США - Хантера Байдена.

Говоря о двух индейках, помилованных им самим в этом году, Трамп заявил, что хотел назвать их Чак и Нэнси - в честь бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). "Но потом я понял, что их бы я не помиловал. Этих двух людей я бы никогда не помиловал", - отметил американский лидер.

Трамп неоднократно заявлял, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение прибегало к использованию автопера. Он в том числе выражал мнение, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента. Ранее Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. В июле Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Первым из президентов символическую церемонию помилования индеек провел в 1863 году тот же Линкольн. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда 33-й руководитель страны Гарри Трумэн вновь воспользовался этим правом.

Между тем традиция самого праздника зародилась еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг. Они принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника. Ее, как правило, теперь подают за семейным ужином на стол в США в День благодарения с клюквенным соусом и сладким картофелем.