Додон: ЕС подписывает себе приговор, заставляя признавать однополые браки

Бывший президент Молдавии считает, что это ведет "к разрушению демографии и идентичности"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Европейский союз подписывает себе приговор, заставляя входящие в него страны признавать однополые браки и принимать мигрантов из Африки. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение суда ЕС, обязавшего Польшу признать однополые браки ее граждан.

"Обязуясь принимать мигрантов из Африки и признавать однополые браки, Европейский союз сам подписывает себе приговор, ведущий к разрушению демографии и идентичности. С такими абсурдными политиками, направленными против традиционной семьи и суверенитета стран, ЕС становится все менее привлекательным, а молдаванам стоит задуматься, хотят ли они интегрироваться в сообщество, переживающее моральный, демографический и экономический упадок", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Ранее в интервью ТАСС он рассказал, что США в последние годы потратили миллионы долларов, чтобы с помощью правящей Партии действия и солидарности и созданных здесь неправительственных организаций подорвать православную веру и разрушить традиционные семейные ценности, которых придерживается абсолютное большинство молдаван. Таким образом он прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе, в котором тот сообщил, что прежние администрации выделили $32 млн на финансирование пропаганды в Молдавии.

Додон напомнил, что шествия сторонников ЛГБТ-сообщества в Кишиневе (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) наталкиваются на демонстрации их противников, из-за чего они неоднократно срывались, а властям приходилось задействовать тысячи полицейских для обеспечения общественного порядка. Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир обратился к руководству страны с просьбой запретить марши ЛГБТ-сообщества, которые, по его словам, "подрывают основы православия".

Во вторник суд ЕС обязал Польшу признать однополые браки ее граждан, заключенные за границей. Решение было принято по иску польской гомосексуальной пары, заключившей брак в Германии, который местные власти отказались признать законным. Постановление суда сформулировано таким образом, что его мотивировочная часть может быть отнесена не только к Польше, но и к любой стране ЕС, не разрешающей однополый браки, в частности, к Венгрии. Таким образом был создан судебный прецедент в ЕС.