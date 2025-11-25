Посол РФ Рудаков передал президенту Ливана поздравление Путина к Дню независимости

БЕЙРУТ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Ливана генерал Джозеф Аун получил поздравительное послание по случаю Дня независимости от лидера России Владимира Путина, которое вручил ему посол РФ Александр Рудаков. Об этом сообщила канцелярия главы республики.

"Президент России в поздравительном послании отметил традиционно дружественный характер двусторонних отношений, - указывается в заявлении. - Он выразил уверенность, что сотрудничество между Россией и Ливаном будет и впредь развиваться на благо двух народов в интересах укрепления безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе".

Как отметила канцелярия, Путин подтвердил в своем послании, что "Россия считает неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Ливана и неизменно поддерживает его суверенитет, территориальную целостность и национальное единство".

Аун в телеобращении по случаю 82-й годовщины независимости республики, которая отмечалась 22 ноября, выразил готовность к переговорам с Израилем для выработки урегулирования, которое приведет к прекращению нападений на ливанскую территорию.