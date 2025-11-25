MS Now: Трамп рассматривает возможность увольнения главы ФБР Патела

Собеседники телеканала отмечают, что в качестве нового главы ведомства рассматривается высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований Эндрю Бейли

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Кэша Патела с должности директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает телеканал MS Now со ссылкой на источники.

По его сведениям, американский лидер и его помощники все больше разочаровываются сообщениями в СМИ, связанными с Пателом. Речь идет, в частности, об использовании им ресурсов ведомства в личных целях, а также о его спорах со сторонниками Трампа. Отставка Патела может состоятся в ближайшие несколько месяцев. Собеседники телеканала отмечают, что в качестве нового главы ведомства рассматривается высокопоставленный сотрудник ФБР Эндрю Бейли.

Как заявили телеканалу источники, Пател "ходит по тонкому льду" и в настоящее время наиболее близок к тому, чтобы быть уволенным.