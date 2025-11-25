Трамп рассчитывает скоро встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США выразил надежду на то, что "мира удастся достигнуть как можно скорее"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в случае согласования деталей плана украинского урегулирования в скором времени встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Я надеюсь в скором времени встретиться с Зеленским и с президентом Путиным, но лишь тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или когда она будет на финальных стадиях", - написал Трамп, выразив надежду на то, что "мира удастся достигнуть как можно скорее". Он при этом не уточнил, идет ли речь о двухсторонних контактах или о трехсторонней встрече.