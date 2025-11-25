CNN: Дрисколл может сменить Хегсета на посту главы Пентагона

По данным телекомпании, это решение уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может в конечном счете сменить Пита Хегсета на посту военного министра США, передает телекомпания CNN.

По ее сведениям, "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона. Подобный вариант развития событий, по утверждению CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

Отмечается, что Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по разрешению украинского кризиса. Американский лидер также зовет Дрисколла "ответственным за дроны", так как тот в том числе курирует направление по развитию беспилотников в ВС США.

Ранее Дрисколл посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.