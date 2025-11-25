Мерц, Макрон и Стармер договорились с Рубио ускорить подготовку гарантий Киеву

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Участники видеоконференции так называемой коалиции желающих договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную с Вашингтоном деятельность по разработке гарантий безопасности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые председательствовали на встрече.

"Опираясь на работу и планирование, проделанные за последние месяцы в коалиции, главы государств и правительств договорились с госсекретарем Рубио об ускорении совместной работы с Соединенными Штатами с целью достижения прогресса в разработке гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении", - отмечается в документе, распространенном пресс-службой кабинета министров ФРГ.