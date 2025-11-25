В ООН запустили процесс выборов нового генерального секретаря

Полномочия действующего генсека организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ООН, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, таким образом инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации. Документ распространила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при ООН, исполняющей в ноябре функции председателя Совбеза.

Как указывается в документе, письмо служит цели "начала представления кандидатов, запуска процесса отбора и назначения следующего генерального секретаря".

В совместном письме "с сожалением отмечается", что за всю историю существования всемирной организации ее главой не назначалась женщина, поэтому "странам-членам рекомендуется всерьез рассмотреть выдвижение женщин в качестве кандидатов". "Мы отмечаем важность регионального разнообразия в выборе генерального секретаря", - также говорится в документе.

Кандидат на пост генсека ООН выдвигается странами-членами организации, каждая страна имеет право предлагать не более одного претендента. Для выдвижения кандидата страны должны направить соответствующее письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты в свою очередь должны представить свое видение развития организации, а также источники своих доходов. Если претендент работает в структуре ООН, то, указывается в письме, он должен "рассмотреть приостановку своей работы в ООН на время избирательной кампании во избежание конфликта интересов".

Процесс непосредственного выбора генсека намечен на конец июля следующего года. В настоящее время о своем желании бороться за пост главы всемирной организации заявили два человека - глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции.