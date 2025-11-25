Sham TV: при обстреле друзами поста сил правительства на юге Сирии погиб солдат

Еще двое получили ранения

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Силы самообороны горцев-друзов обстреляли блокпост правительственных войск в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, из-за этого погиб один солдат, двое получили ранения. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта в городе Бусра-эш-Шам на административной границе с соседней провинцией Дераа.

Представитель МВД, подчиняющегося переходному правительству, указал, что в ответ на нападение был открыт огонь по позициям друзских отрядов, в их рядах зафиксированы потери. Он утверждал, что местные силы самообороны ежедневно нарушают соглашение о прекращении огня, установленном 19 июля. "Эти атаки дестабилизируют обстановку и не позволяют нормализовать жизнь мирного населения", - заявил представитель правоохранительного ведомства.

Конфликт между арабскими ополченцами и горцами-друзами, проживающими в Эс-Сувейде, вспыхнул в середине июля. По данным общеарабской газеты Asharq al Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат"), жертвами межобщинных столкновений стали свыше 1,6 тысячи человек.