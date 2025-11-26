Глава ФБР: нападения на правоохранителей участились при втором сроке Трампа

По информации портала Breitbart News, больше всего арестов бюро произвело в Вашингтоне, Портленде, Сан-Антонио, Финиксе и Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Число нападений на сотрудников федеральных правоохранительных органов США увеличилось в три раза после начала второго срока Дональда Трампа на посту главы государства. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател в интервью порталу Breitbart News.

"В этом году ФБР утроило число арестов за нападения на федеральных сотрудников по сравнению с предыдущей администрацией [США]", - сказал он.

По информации портала, больше всего арестов ФБР произвело в таких городах, как Вашингтон, Портленд (штат Орегон), Сан-Антонио (штат Техас), Финикс (штат Аризона) и Чикаго (штат Иллинойс).

Ранее помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин отмечала, что сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) с начала 2025 года стали в 80 раз чаще получать угрозы убийством на фоне объявленной в стране масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией.

Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в 2025 году в страну нелегально въехало около 25 млн человек. После инаугурации 20 января он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.