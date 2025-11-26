Трамп: до визита Зеленского в США Вашингтон и Киев должны заключить сделку

Президент Соединенных Штатов добавил, что у сторон "идут хорошие переговоры"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до визита Владимира Зеленского в страну Вашингтону и Киеву стоит сначала заключить сделку по мирному урегулированию на Украине.

"Я не знаю. Он хотел бы приехать, но я думаю, что сначала мы должны заключить сделку", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета в ответ на вопрос, ожидается ли визит Зеленского в США.

"У нас идут хорошие переговоры", - добавил американский лидер.