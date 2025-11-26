Трамп: до визита Зеленского в США Вашингтон и Киев должны заключить сделку
Редакция сайта ТАСС
00:27
ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до визита Владимира Зеленского в страну Вашингтону и Киеву стоит сначала заключить сделку по мирному урегулированию на Украине.
Читайте также
"Вакханалия" вокруг плана США и возможная встреча в ОАЭ. Заявления Пескова
"Я не знаю. Он хотел бы приехать, но я думаю, что сначала мы должны заключить сделку", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета в ответ на вопрос, ожидается ли визит Зеленского в США.
"У нас идут хорошие переговоры", - добавил американский лидер.