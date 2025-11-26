British Army Review: западные историки принижают роль СССР во Второй мировой

При этом реакция российской стороны на текущие политические события в историческом контексте "менее экстремальная", чем на Западе, добавил профессор военной истории Александр Хилл в статье для журнала

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Англоязычная историография в последние годы целенаправленно преуменьшает вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, в то время как в России сохраняется более взвешенный подход к оценке помощи союзников. К таким выводам пришел профессор военной истории Александр Хилл в статье для официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review, последний выпуск которого находится в распоряжении ТАСС.

"С 2014 года, и особенно с 2022 года, тон многих англоязычных работ о советском вкладе в победу над нацистской Германией <...> стал гораздо более негативным, а советская роль принижается", - говорится в публикации. В качестве примера такой тенденции автор приводит работы американских военных историков Филипса О’Брайена и Шона Макмикина.

При этом Хилл подчеркивает, что реакция российской стороны на текущие политические события в историческом контексте является "менее экстремальной", чем на Западе. Он обращает внимание на экспозицию в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

"Даже во время недавнего посещения музейного комплекса парка Победы в Москве [я видел] относительно новую экспозицию, которая содержит весьма разумные элементы в оценке значения ленд-лиза, в то время как на Западе сопоставимая выставка, вероятно, была бы просто отменена", - отмечает профессор.