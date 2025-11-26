Си Цзиньпин заявил о поддержке палестинского народа

Вопрос Палестины "проверяет на эффективность систему глобального управления", отметил председатель КНР

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Китайские власти решительно поддерживают палестинский народ и будут активно содействовать справедливому решению его вопроса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай решительно поддерживает справедливое дело палестинского народа в восстановлении его законных национальных прав. Китай будет и впредь взаимодействовать с международным сообществом, прилагать неустанные усилия для скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинской проблемы", - подчеркнул китайский лидер в послании, которое он направил участникам состоявшегося в ООН заседания по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечающегося ежегодно 29 ноября. Текст документа приводится на сайте Государственного совета КНР.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, вопрос Палестины "проверяет на эффективность систему глобального управления". По его словам, китайская сторона призывает международное сообщество обратить внимание на коренные причины палестинской проблемы, "продемонстрировать ответственность" и принять должные меры для исправления исторической несправедливости.

Председатель КНР обратил внимание на ключевое значение палестинского вопроса, который в значительной мере влияет на стабильность в регионе и урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Как уточнил китайский лидер, в сложившейся ситуации международное сообщество должно еще больше укрепить консенсус, принять более активные меры ради всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа, предотвратить возобновление военных действий.

"Послевоенное управление и восстановление Газы должны осуществляться в соответствии с принципом "палестинцы управляют Палестиной", с уважением к воле палестинского народа, с учетом рациональной обеспокоенности стран региона, - добавил Си Цзиньпин. - Необходимо как можно скорее улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, облегчить страдания палестинского народа".

Кроме того, китайский лидер указал на первостепенную важность "закрепления общего направления" для усилий по реализации плана "два государства для двух народов", скорейшего политического урегулирования палестинского вопроса.