Тайвань выделит дополнительные $40 млрд на оборону

Глава тайбэйской администрации Лай Циндэ отметил, что средства будут направлены на закупку вооружения у США

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация Тайваня выделит дополнительный бюджет в размере $40 млрд на оборону. Об этом сообщил глава тайбэйской администрации Лай Циндэ в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Он отметил, что средства будут направлены на закупку вооружения у США. Лай Циндэ также заявил, что в будущем администрация острова намерена инвестировать в развитие технологий и военной промышленности.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.