Эксперт Степанов: Япония и США хотят подтолкнуть Китай к возвращению Тайваня

Военный эксперт считает, что дополнительным фактором эскалации в регионе может послужить размещение ядерного оружия на острове в рамках программы Nuclear Sharing

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Желание нового правительства Японии отменить безъядерный статус страны является провокацией со стороны Токио и Вашингтона с целью побуждения Китая к силовому возвращению Тайваня. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что китайские власти выражают серьезную обеспокоенность по поводу "негативных изменений" в позиции Японии относительно отказа от ядерного оружия. Конечно же, премьер-министр Японии Санаэ Такаити - не "злой гений", не одиночка и тем более не политик-камикадзе. Но она вполне может стать "ядерной леди", открывшей ящик Пандоры нуклеаризации страны и всего региона в целом. Все это похоже на четкую, выверенную и последовательную линию Вашингтона по эскалации ситуации и очередную попытку розыгрыша "тайваньской карты". Пекин явно провоцируют на силовой сценарий возвращения Тайваня", - отметил эксперт.

По мнению Степанова, опасения Китая относительно заявлений премьер-министра Японии являются оправданными, поскольку цели, преследуемые Токио, являются очевидными и направлены против КНР. "Настроения внутри Китая вполне оправданы. Китайцы как никто осознают, против кого будет нацелено ядерное оружие в руках возрождающихся японских милитаристов, мечтающих, зеркаля Трампа, "сделать Японию вновь великой". Однако у любой провокации всегда есть оборотная сторона медали и целый набор упреждающих и ассиметричных решений, способных навсегда отбить желание у ее зачинщика осуществить преступные с исторической точки зрения замыслы", - добавил он.

Эксперт выразил мнение, что дополнительным фактором эскалации может послужить размещение ядерного оружия на Тайване в рамках программы Nuclear Sharing, что окончательно создаст недопустимые угрозы для всех прибрежных территорий КНР, где размещена основная промышленно-индустриальная и военная инфраструктура страны. "Угроза передачи Тайваню соответствующих технологий, ранее не рассматривавшихся в качестве дополнительного инструмента давления на Пекин, станет еще одним шагом к нуклеаризации региона и к разрушению основ Договора о нераспространении ядерного оружия", - заключил Степанов.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно.

Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность нового премьера, Санаэ Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.