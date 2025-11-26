Си Цзиньпин разъяснил Трампу позицию КНР по Тайваню

Председатель КНР, в частности, подчеркнул, что "обе страны должны совместно защищать достижения победы во Второй мировой войне", сообщил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь

Председатель КНР Си Цзиньпин © Leah Millis/ Pool Photo via AP

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе недавнего телефонного разговора разъяснил президенту США Дональду Трампу принципиальную позицию своей страны по тайваньскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Пэн Цинъэнь.

"Во время телефонного разговора Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что обе страны должны совместно защищать достижения победы во Второй мировой войне", - сообщил он на брифинге, прокомментировав беседу лидеров двух государств, которая состоялась 24 ноября.

Как уточнил представитель канцелярии, упомянутые слова Си Цзиньпина имеют "важное руководящее значение для работы [Пекина], связанной с Тайванем". "Мы объединим соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива, будем вместе помнить историю, сохранять мощь нашей державы, ценить мир, строить общее будущее", - добавил он.

Пэн Цинъэнь указал на необходимость решительного противодействия сепаратистским силам в Тайбэе, развития мирного сотрудничества между материковым Китаем и Тайванем. Он подтвердил готовность КНР поддерживать мир в регионе, "совместными усилиями обеспечивать процветание всего китайского народа".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.