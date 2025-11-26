Лукашенко планирует встретиться с Путиным на саммите ОДКБ в Бишкеке

В своем выступлении белорусский лидер выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который пройдет в Бишкеке, там же планируется его двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".

По его данным, президент Белоруссии 26 ноября направится с рабочим визитом в Кыргызскую Республику, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября "подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности".

В своем выступлении на саммите белорусский лидер выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров. В числе документов, которые предстоит принять, - итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

По данным Telegram-канала, после визита в Киргизию президент Белоруссии посетит часть стран дальнего зарубежья.

"География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включающая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов", - отмечает "Пул первого".