Эксперт Мёллинг: ЕС без США не сможет поддерживать Украину на текущем уровне
БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины со стороны ЕС без участия США сопряжена с "большими рисками". Такое мнение высказал старший советник некоммерческой организации (НКО) "Центр европейской политики" Кристиан Мёллинг в комментарии европейскому изданию Politico.
По его словам, все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется "компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной". Он добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки "вряд ли возможно".
Газета отметила, что самые большие опасения Евросоюза связаны с противовоздушной обороной. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву системы залпового огня HIMARS и ракеты PAC-3 к ним, которые выпускаются только в США. Помимо этого, Мёллинг подчеркнул, что обмен разведданными не будет "таким же эффективным" без участия Соединенных Штатов, хотя европейские страны теоретически могли бы попытаться "заполнить пробелы".
Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".