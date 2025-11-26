Эксперт Мёллинг: ЕС без США не сможет поддерживать Украину на текущем уровне

Старший советник некоммерческой организации "Центр европейской политики" подчеркнул, что обмен разведданными не будет "таким же эффективным" без участия Вашингтона

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Поддержка Украины со стороны ЕС без участия США сопряжена с "большими рисками". Такое мнение высказал старший советник некоммерческой организации (НКО) "Центр европейской политики" Кристиан Мёллинг в комментарии европейскому изданию Politico.

По его словам, все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется "компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной". Он добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки "вряд ли возможно".

Газета отметила, что самые большие опасения Евросоюза связаны с противовоздушной обороной. Сейчас Вашингтон поставляет Киеву системы залпового огня HIMARS и ракеты PAC-3 к ним, которые выпускаются только в США. Помимо этого, Мёллинг подчеркнул, что обмен разведданными не будет "таким же эффективным" без участия Соединенных Штатов, хотя европейские страны теоретически могли бы попытаться "заполнить пробелы".

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".