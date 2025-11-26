Додон: cоциалисты предложат правительству меры по выводу Молдавии из кризиса

По словам лидера оппозиционной Партии социалистов, предлагается, в частности, комплексный и ответственный подход к бюджетной и налоговой политике

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в Молдавии оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) предложит правительству Александра Мунтяну конкретные шаги по выводу страны из глубокого кризиса. Об этом заявил лидер социалистов, бывший президент страны Игорь Додон,

"В ближайшие дни наши коллеги представят конкретные предложения по ключевым направлениям - экономике, социальной сфере и другим секторам", - написал Додон в Telegram-канале, отметив, что в течение последних четырех лет президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) продвигали экономическую модель, которая является крайне опасной для страны, так как основана на наращивании внешних заимствований, росте бюджетного дефицита и долговой нагрузки. Додон выразил опасение, что новый кабинет Мунтяну, который утвердила ПДС, "намерен продолжать эту пагубную практику", но социалисты предлагают другой подход.

"Мы считаем, что государственный бюджет и бюджетно-налоговая политика на предстоящий год должны опираться на поддержку реального сектора экономики, стимулирование инвестиций и формирование собственных доходов государства с целью обеспечения потребностей населения. Мы подчеркиваем необходимость формирования бюджета спасения страны", - отметил Додон, напомнив, что премьер Мунтяну во время представления своей программы заявил о готовности учитывать мнение оппозиции.

"ПСРМ не ограничивается критикой; мы предлагаем комплексный и ответственный подход к бюджетной и налоговой политике. Считаем необходимым отказаться от нынешней модели, связанной с наращиванием долговых обязательств и постоянным привлечением новых кредитов. Все наши предложения будут систематизированы и представлены правительству и парламенту для дальнейшего рассмотрения", - подчеркнул лидер социалистов.

Ранее Додон неоднократно говорил о том, что Молдавия за четыре года правления Санду и ее партии оказалась на грани банкротства, так как совокупный уровень инфляции за этот период достиг 66%. Республика переживает тяжелый экономический кризис после того, как власти взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, товары, что привело к инфляции и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших слово оппонентам президента.