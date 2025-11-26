NBC: родственница пресс-секретаря Трампа оказалась нелегальной мигранткой

По данным телеканала, речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая является матерью племянника Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Дальняя родственница пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт была задержана сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), так как оказалась нелегальной мигранткой. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным его источников, речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая является матерью племянника Ливитт. Представитель Министерства внутренней безопасности США назвал ее "виновной в совершении преступления нелегальной мигранткой из Бразилии", которая просрочила свою туристическую визу еще в июне 1999 года. Она была задержана в ноябре в штате Массачусетс по подозрению в нанесении побоев.

В настоящее время Феррейра, которая еще ребенком попала в США в 1998 году, находится в центре ICE в штате Луизиана. Источники NBC уточнили, что племянник Ливитт, чье имя не называется, с самого рождения живет со своим отцом в штате Нью-Гэмпшир, а с матерью он никогда не жил и много лет не общался. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа отказалась от комментариев по этой теме.

Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в этом году в страну нелегально въехало около 25 млн человек. После инаугурации 20 января он объявил о начале в стране масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе подписав указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.