Медведчук: Европа проявила свои имперские замашки в украинском вопросе

Это не даст установить мир в регионе, считает глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейская "коалиция желающих войны" в украинском вопросе раскрыла собственные имперские амбиции и не даст установить мир в регионе. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Коалиция желающих войны" считает Украину своим активом и согласна не только сражаться с Россией за нее до последнего украинца, но и конфликтовать с США, если Вашингтон потребует от них что-то уступить", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По его словам, цена вопроса, судя по всему, Брюссель, Берлин, Париж и Лондон не волнует.

"Если ранее в структуре коллективного Запада США отвечали за общую военную составляющую, а Европа - за экономическую (в пределах своего региона), то сегодня европейцы тянут на себя одеяло военной доктрины, пытаясь демонстрировать собственные имперские амбиции. В Вашингтоне уже не могут потребовать от европейцев умерить военный пыл. И это значит, что военная эскалация будет только расти и о реальном мире в Европе говорить пока рано", - отметил политик.