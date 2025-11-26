Медведчук: Европа поставила союзнические отношения с США под сомнение

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Европейские политики поставили под сомнение союзнические отношения с США, агрессивно раскритиковав мирный план по Украине. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

То, что Европа начнет торпедировать мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, мало у кого вызывало сомнения, отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Как только в СМИ просочились основные положения этого документа, продолжил политик, разразилась европейская антиамериканская истерика. Например, группа из 47 европейских законодателей из Великобритании, Франции и Германии написала открытое письмо Трампу, в котором предостерегла от уступок России в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. В нем утверждается, что любое "умиротворение" России и любые попытки оказать давление на Украину являются "морально предосудительными и нарушают человеческую порядочность". В письме авторы также написали, что "запуганная Америка никогда не сможет снова стать великой; запуганная Америка никогда не сможет стать первой".

"Как видим, в данном письме американцев называют "запуганными", "непорядочными", вообще слабаками, которым следует указать что, где и когда делать. Европейские политики настолько расхрабрились, что поставили под сомнение союзнические отношения США и ЕС", - указал политик, напомнив слова бывшего главы евродипломатии Жозепа Борреля, что "после появления 28-пунктного плана по прекращению войны на Украине США Трампа больше нельзя считать союзником Европы".