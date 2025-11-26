ЦАХАЛ: Израиль начал масштабную операцию на севере Западного берега Иордана

В пресс-службе Армии израильской обороны отметили, что силовики "не допустят укоренения терроризма в этом районе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале масштабной контртеррористической операции в северной части Западного берега реки Иордан.

"В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действовать в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Израильские силовики "не допустят укоренения терроризма в этом районе" и "принимают активные меры для пресечения террора", добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.