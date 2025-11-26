Хегсет потребовал проверить призывы сенатора Келли к неповиновению

Военный министр США ждет отчет не позднее 10 декабря

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет поручил провести проверку в отношении бывшего астронавта и отставного офицера, а ныне сенатора от Демпартии США Марка Келли из-за его высказываний, в которых он призвал военнослужащих не выполнять спорные приказы командования. Текст соответствующего поручения главе Военно-морского министерства США Хегсет опубликовал в X.

"Министерство недавно получило информацию относительно потенциально нарушающих закон высказываний, сделанных отставным капитаном Марком Келли. <...> Передаю это дело и все связанные с ним вопросы на ваше рассмотрение для принятия необходимых мер, которые вы сочтете целесообразными. Прошу предоставить мне отчет о результатах не позднее 10 декабря", - говорится в тексте документа.

Ранее группа членов Сената и Палаты представителей Конгресса от Демократической партии, в том числе Келли, обратились к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, указав, что США подвергаются не только внешним, но и внутренним угрозам. В частности, они утверждали, что администрация президента США Дональда Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.

Трамп в свою очередь напомнил законодателям, что призывы не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту. Хегсет также заявил, что командование может принять решение о возвращении сенатора Келли на действительную военную службу для того, чтобы предать его военному суду.

В 1980-е годы Келли служил летчиком в Военно-морских силах США. В 1996 году он был отобран в группу подготовки американских астронавтов. Свой первый космический полет в качестве пилота шаттла Келли совершил в 2001 году. В 2011 году он завершил свою карьеру астронавта, в общей сложности проведя в космосе порядка 54 дней.