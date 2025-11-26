Молдавские контрабандисты пытались перевезти с Украины в Румынию сбитый БПЛА

Речь идет про "Герань-2"

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранители Румынии обнаружили в грузовике с контрабандным оружием, который был остановлен на границе с Молдавией 20 ноября, элементы беспилотника "Герань-2". Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

По ее данным, в кузове фуры находилось несколько элементов БПЛА, который, по версии прокуратуры, был сбит, и его разобранный двигатель. Кроме того, в грузовике найдены переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним. В Генпрокуратуре отметили, что машина с контрабандным оружием была загружена в Кишиневе, туда вооружения привезли с территории Украины.

Опасный груз был остановлен в ночь на 20 ноября на КПП Леушень - Албица. По версии Таможенной службы Молдавии, грузовик с декларацией о перевозке металлических деталей из Кишинева вызвал подозрение на границе, поэтому сотрудники молдавской таможни попросили просканировать машину на специальном оборудовании, которое есть только у румынской стороны. В Кишиневе было заведено уголовное дело по данному факту и начато расследование.

Ранее власти Молдавии неоднократно заявляли о нарушении воздушного пространства страны БПЛА неизвестного происхождения. В начале этого года части БПЛА "Герань" были использованы для демарша, в ходе которого они были неожиданно представлены приглашенному в МИД послу РФ Олегу Озерову. Нескоординированная с дипломатом видеозапись демонстрации затем была широко растиражирована в молдавских СМИ.

Последний раз Озерова вызывали в МИД Молдавии после заявлений о нарушении воздушного пространства республики на прошлой неделе. Российский дипломат тогда заявил, что молдавской стороной не было представлено никаких доказательств, что факт пролета имел место, что эти беспилотники были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной. Он также призвал Кишинев не допускать воздействия внешних игроков на отношения с Москвой.