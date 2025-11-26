Sky: ХАМАС не обсуждал преобразование в политическую партию

Газета Asharq al-Awsat ранее сообщила, что несколько руководителей движения якобы представили документ, где содержится предложение "создать политическую партию, аналогичную существующим политическим силам"

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. В палестинском движении ХАМАС вопрос о возможной трансформации группировки в политическую партию не рассматривался. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По утверждению его источника в радикальном движении, "идея о преобразовании движения [ХАМАС] в политическую партию не обсуждалась".

Во вторник газета Asharq al-Awsat сообщила, что ряд руководителей ХАМАС якобы представил документ, где содержится предложение "создать политическую партию, аналогичную существующим политическим силам", которая могла бы "участвовать в политической, экономической, социальной сферах жизни". Источники Asharq al-Awsat также отметили, что этот документ был направлен политбюро движения, совету шуры (консультативный орган), высшему руководящему совету и другим структурам ХАМАС. Как указали те же источники, предложение направлено на постепенный переход к политическим действиям и позволяет палестинцам "придерживаться своих основополагающих принципов в свете изменений, вызванных новой реальностью в регионе, которая формируется после окончания войны в Газе".

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября.