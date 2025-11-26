Al Jazeera: Израиль ввел комендантский час в провинции Тубас на Западном берегу

Отмечается, что военные вторглись в населенный пункт Таммун и открыли огонь по жилым кварталам

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Израиля ввели комендантский час в провинции Тубас в северной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, провинция полностью блокирована армией.

Отмечается, что военные вторглись в населенный пункт Таммун и открыли огонь по жилым кварталам. Один местный житель получил травмы. Утверждается, что в ходе рейда он был избит израильскими силовиками.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале масштабной контртеррористической операции в северной части Западного берега. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что "не допустят укоренения терроризма в этом районе" и "принимают активные меры для пресечения террора".

22 октября 2025 года парламент Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.