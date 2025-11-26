Армия Израиля заявила о ликвидации шестерых радикалов на юге Газы

Войска еврейского государства продолжают поиски в районе Рафаха

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали шестерых вооруженных радикалов, вышедших на поверхность из туннеля в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Наблюдатели ЦАХАЛ выявили шестерых террористов, которые вышли из подземного террористического объекта в этом районе (в районе Рафаха - прим. ТАСС). После идентификации ЦАХАЛ нанес удар по террористам, пытавшимся скрыться. Было зафиксировано попадание", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "войска продолжают поиски в этом районе".

"Военнослужащие остаются на позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжают действовать для устранения любой непосредственной угрозы", - резюмировали в армейском ведомстве.