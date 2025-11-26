Надзорный орган Пентагона выявил задержки и переплаты в поставках снарядов ВСУ

По состоянию на 30 ноября 2024 года в общей сложности 336 957 патронов не были поставлены Киеву, поскольку подрядчики отправили только 265 тыс. из более чем 600 тыс. необходимых боеприпасов

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Аппарат генерального инспектора Пентагона выявил доходившие до 1,5 года задержки в поставках американских боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также переплаты за их доставку в $20,5 млн. Об этом говорится в отчете генинспектора, который выполняет функции независимого надзорного органа Военного министерства США.

"В результате возникли задержки до 18 месяцев в поставках необходимых боеприпасов для ВСУ, и Армия (сухопутные войска США - прим. ТАСС) переплатила <...> $20,5 млн за доставку ВСУ некоторых боеприпасов, что привело к потенциальным растратам. Армия также заказала на сумму $907 млн боеприпасы, которые еще не были доставлены, и могла бы использовать эти средства с большей эффективностью, если бы отменила эти заказы или нашла альтернативные источники. Неполученная компенсация за задержку поставок боеприпасов составляет $1,1 млн, которые можно было бы использовать с большей эффективностью, <...>. Наконец, не завершив своевременную оценку деятельности подрядчиков, Армия лишила других сотрудников, занимающихся заключением контрактов, информации о способности подрядчиков своевременно поставлять боеприпасы", - считает надзорный орган военного ведомства.

По состоянию на 30 ноября 2024 года в общей сложности 336 957 патронов не были поставлены Киеву, поскольку подрядчики поставили только 265 тыс. из более чем 600 тыс. необходимых патронов. При этом к 13 июня 2025 года подрядчики Пентагона поставили ВСУ дополнительно более 328 тыс. боеприпасов.

"Исходя из цен в заказах на поставку, эти 336 957 патронов обойдутся правительству в $907 млн при поставке", - отметили в аппарате генинспектора. Кроме того, добавили там, в Армии сообщили, что "графики поставок по заказам, которые были проанализированы, могли быть нереалистичными".

Надзорный орган проанализировал семь контрактов на сумму $1,9 млрд, заключенных по линии инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских запасов. "Однако Армия не обеспечила эффективную закупку боеприпасов для использования ВСУ по пяти из семи контрактов, которые мы проанализировали, на сумму $1,6 млрд. Армия, возможно, заплатила за приобретенные боеприпасы больше, чем было необходимо, и не обеспечила своевременную доставку боеприпасов подрядчиками", - подчеркивается в докладе.

Генинспектор считает, что военное ведомство пыталось "быстро удовлетворить потребности Украины". Кроме того, подчеркнули авторы отчета, "военнослужащие не привлекали подрядчиков к ответственности за несоблюдение сроков поставки".