Мьянма стремится расширять сотрудничество с БРИКС

Исполняющий обязанности президента республики Мин Аун Хлайн сообщил, что члены объединения взаимодействуют ради общих целей

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Мьянмы нацелены на расширении сотрудничества с БРИКС. Об этом заявил исполняющий обязанности президента республики Мин Аун Хлайн в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".

"Нам нужно просто расширять масштабы сотрудничества нашей страны [с БРИКС]. <...> Если посмотреть на состав БРИКС, то можно увидеть там страны с различными религиями, этническими особенностями и политическими системами. Однако несмотря на различия, они сотрудничают ради общих целей", - сказал Мин Аун Хлайн.

Мьянма - партнер по диалогу ШОС и заинтересована во вступлении в БРИКС.