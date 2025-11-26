Генсек НАТО рассказал, почему назвал Трампа "папочкой"

Марк Рютте объяснил это своим стилем высказываться

Генсек НАТО Марк Рютте © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа "папочкой", потому что использует такой стиль высказываний, и отметил, что не предполагал, к каким последствиям это приведет.

"Иногда возникают просто языковые несоответствия. Когда я сказал "папочка", в тот момент я не понимал, к каким последствиям это приведет. Но что ж, я могу с этим смириться. Думаю, это дело вкуса, выбирать такие слова или нет. Это мой стиль, нравится это людям или нет", - сказал Рютте в интервью редакционному объединению RND.

"Но все главы правительств знали это, когда спрашивали меня, хочу ли я стать генеральным секретарем НАТО", - подчеркнул генсек альянса.

Вместе с тем Рютте добавил, что ему нравится Трамп, потому что "он очень предан своему делу".

"Я искренне доволен лидерскими качествами президента Трампа. Да, я полностью его поддерживаю", - резюмировал генсек НАТО.

В июне Трамп опубликовал в Truth Social полученное им накануне саммита НАТО личное сообщение от Рютте, в котором последний поздравил Трампа с тем, что тот заставил Европу "заплатить большую цену" за свое вооружение. Позже генсек назвал президента США "папочкой".