Sky: на встречах по Газе обсуждают идею сохранения легкого оружия у сторонников ХАМАС

Обсуждаемое предложение предусматривает, что члены отрядов ХАМАС "впоследствии передадут и легкое оружие международным силам по обеспечению безопасности", которые, согласно плану, представленному президентом США Дональдом Трампом, должны быть развернуты в анклаве

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Вопрос о возможном временном сохранении у сторонников палестинского движения ХАМАС легкого оружия при реализации плана по восстановлению стабильности в секторе Газа обсуждается на консультациях посредников, которые проходят в Каире. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, в ходе встреч в Каире представителей Египта и Катара, выступающих посредниками на непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем, "рассматривается вопрос о сохранении у сторонников радикального движения легкого оружия на определенное время". Обсуждаемое предложение предусматривает, что члены отрядов ХАМАС "впоследствии передадут и легкое оружие международным силам по обеспечению безопасности", которые, согласно плану, представленному президентом США Дональдом Трампом, должны быть развернуты в палестинском анклаве.

Как ранее информировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", посредники "обсуждают в Каире выполнение второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе". Главными препятствиями являются проблемы разоружения военизированных отрядов ХАМАС и размещения в анклаве международных сил. Представители ХАМАС пока отказываются от передачи какой-либо стороне личного оружия, мотивируя это необходимостью самообороны своих сторонников. Что же касается размещения в Газе международных сил, которые, по плану Трампа, должны быть представлены, главным образом, контингентами из арабских и исламских стран, то именно эти государства крайне неохотно воспринимают такую инициативу. По высказываниям их представителей, они пока с трудом понимают, как военнослужащие исламских, в том числе арабских государств, будут противодействовать арабам-палестинцам, выступающим в поддержку "Исламского движения сопротивления", сокращенно - ХАМАС.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.