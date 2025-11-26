Лукашенко прибыл в Бишкек

Президент Белоруссии намерен встретиться с российским лидеров Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в столицу Киргизии, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По его данным, борт №1 приземлился в Международном аэропорту Манас.

Ранее Telegram-канал информировал, что в Бишкеке планируется двусторонняя встреча Лукашенко и Путина. В своем выступлении на саммите белорусский лидер выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.

После визита в Киргизию президент Белоруссии посетит ряд стран дальнего зарубежья. География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку.