Politico: Европа срочно создает новый план по кредиту Украине

Он нужен на случай, если им не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Европейские страны в срочном порядке разрабатывают новый план для предотвращения финансового краха Украины в начале 2026 года на случай, если им не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Лидеры Евросоюза на октябрьском саммите надеялись, как напоминает издание, согласовать предложение об использовании замороженных активов Москвы для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере €140 млрд. Однако эта идея столкнулась "с яростным сопротивлением" Барта де Вевера, премьер-министра Бельгии, где находятся эти деньги. Глава бельгийского правительства обеспокоен серьезными рисками, связанными с экспроприацией российских активов.

Среди новых инициатив оказания помощи Украине в случае, если предложение о "репарационном кредите" не подготовят к декабрьскому саммиту лидеров ЕС, называется предоставление украинской стороне "промежуточного кредита".

Подготовка подобного плана, как указывает издание, может завершиться в ближайшие дни. Однако в долгосрочной перспективе альтернативы "репарационному кредиту", как считают в ЕС, нет.

О российских активах

Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы, сумма которых составляет €200 млрд, на саммите ЕС 23 октября заблокировала предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Украине. Бельгийское правительство требует от всех стран Евросоюза юридически обязывающих гарантий, что они разделят полностью финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий России.

Как ранее в интервью ТАСС заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой произойдет экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ РФ "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".