В Лондоне фермеры на тракторах провели акцию протеста против роста налогов

Некоторые из демонстрантов, собравшихся на правительственной улице Уайтхолл, призвали к отставке премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера

ЛОНДОН, 26 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Сотни фермеров устроили в центре Лондона акцию протеста против повышения налога на наследство на сельскохозяйственные угодья. Как передает корреспондент ТАСС, протестующие приехали на тракторах, несмотря на введенный полицией запрет на их использование.

Многие из них прикрепили к тракторам баннеры с лозунгами "Спасите британское сельское хозяйство", "Нет смертельным налогам", "Нет фермеров - нет еды", "Обеспечьте продовольственную безопасность Великобритании", "Без фермеров нет будущего". Некоторые из демонстрантов, собравшихся на правительственной улице Уайтхолл, призвали к отставке премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Акция была приурочена к бюджетному посланию, которое министр финансов Великобритании Рейчел Ривс представит в парламенте позднее в среду. Как убедился корреспондент ТАСС, по меньшей мере один человек был задержан в ходе протестной акции, на которую съехались фермеры со всей страны.

Во вторник полиция Лондона сообщила о введении запрета на использование тракторов в ходе протеста из-за риска возникновения транспортного коллапса в центре города. Тем не менее, это не остановило фермеров, которые сообщили, что к моменту объявления об этом запрете многие из них уже выдвинулись в сторону Лондона из различных городов страны. На саму улицу Уайтхолл полиция их не пустила, поэтому они оставляли свои тракторы на прилегающих улицах.

"Правительство Великобритании показало свое отношение к нам. Их не интересуют фермеры, им не важно, чем жители Британии будут питаться завтра. С нами никто не консультировался, нас не слышат. Мы будем продолжать добиваться отмены повышения налогов", - заявил корреспонденту ТАСС один из протестующих, который прибыл на акцию из Уэльса.

Повышение налогов

Протесты фермеров, продолжающиеся уже больше года, начались после того, как в октябре 2024 года Минфин королевства объявил о повышении некоторых налогов и сборов, чтобы закрыть дыру в бюджете, превышающую £22 млрд ($28 млрд). Среди попавших под удар оказались владельцы ферм стоимостью более £1 млн, при наследовании которых теперь нужно выплачивать 20-процентный налог.

В правительстве заявляют, что этот сбор позволит бороться со схемой уклонения от налога на наследство, которой пользовались крупные предприниматели, скупая сельскохозяйственные земли. Как уверяют в кабмине, с необходимостью выплаты налога будет сталкиваться не более 500 фермерских хозяйств в год. Фермерские профсоюзы не согласны с этими подсчетами и считают, что налог будет распространяться минимум на две трети всех ферм Англии и Уэльса.