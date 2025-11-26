Спикер парламента Армении считает, что страна фактически уже вышла из ОДКБ

Ален Симонян при этом отметил, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости"

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Ален Симонян считает, что фактически Армения уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В беседе с журналистами на вопрос, почему Армения не выходит из ОДКБ, Симонян заявил, что страна "фактически уже вышла из нее". "Почему не выходим из ОДКБ? Смотрите, фактически мы вышли [из ОДКБ], что касается остального, оставьте это на нашу политическую целесообразность и наши переговоры", - сказал Симонян.

При этом он отметил, что не считает такой шаг проявлением "антироссийскости".

26 ноября замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил журналистам, что вопрос выхода Армении из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку она якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2024 года он заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава МИД республики Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности сказал, что его страна просчитывает риски, которые несет возможный выход из ОДКБ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что этот шаг не укрепляет безопасность республики, а возвращение Еревана к полноценной работе в организации займет время.