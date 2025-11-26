БелТА: Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске
11:39
обновлено 11:44
МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска снова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило агентство БелТА.
"Если у вас (у Москвы - прим. ТАСС) будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы", - приводит слова белорусского президента агентство. Лукашенко проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.