InsideOver назвал "слив" разговора с участием Уиткоффа саботажем мирных усилий

Крупные средства массовой информации, как Bloomberg, в конечном итоге становятся "почтовым ящиком" разведывательных аппаратов и служб, выступающих против мира и "разрядки" между США и Россией, говорится в статье

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Журналисты информационного портала InsideOver назвали саботажем мирных усилий распространение агентством Bloomberg якобы стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями РФ.

"Дело не в простой утечке новостей: это организованная операция "партии войны" по саботажу, некой коалиции из неоконсерваторов и либералов-интернационалистов, управляемой через аппарат безопасности и государственную разведку. Крупные средства массовой информации, как Bloomberg, в конечном итоге становятся "почтовым ящиком" разведывательных аппаратов и служб, выступающих против мира и "разрядки" между США и Россией", - говорится в статье InsideOver.

"Эти действующие лица боятся, что [президент США Дональд] Трамп пожертвует Украиной для перезагрузки отношений с Москвой, поскольку это означало бы провал многолетней политики "заказной войны" и экономических санкций. Но этот провал налицо", - пишет портал.

Ранее якобы стенограммы разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова с Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым опубликовало агентство Bloomberg. Оно утверждало, что такие беседы имели место 14 и 29 октября соответственно. По мнению Ушакова, задача такого "слива" якобы отражающих содержание разговоров - помешать налаживанию российско-американских отношений. Россия и США после избрания Дональда Трампа американским президентом пытаются наладить отношения и снять накопившиеся за долгие годы взаимные раздражители.