Лукашенко: США понимают, что Белоруссия и Россия являются союзниками

Президент республики встретился с российским лидером Владимиром Путиным в резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке, что США понимают, что Минск и Москва являются союзниками.

"Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди. У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал белорусский лидер.

"Даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос", - отметил Лукашенко. "Один раз отрубили - все, это за большими скобками. И никаких разговоров здесь быть не должно", - добавил он.

Встреча Путина и Лукашенко проходит в резиденции "Ала-Арча".