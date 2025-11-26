CША планируют нарастить ледокольный флот для усиления присутствия в Арктике

Министерство внутренней безопасности страны считает, что наращивание Китаем ледокольного флота создает потенциальные вызовы морскому суверенитету Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. США планируют наращивать ледокольный флот для укрепления позиций в Арктике на фоне активности Китая в регионе. Об этом говорится в плане Министерства внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов.

Законопроект президента США Дональда Трампа, подразумевающий увеличение расходов в оборонной сфере, "предусматривает исторический уровень финансирования в размере $8,5 млрд для ускоренного приобретения новых ледоколов", уточняется в документе. Утверждается, что "в 2025 году в арктических водах США было зафиксировано рекордное количество китайских военных и исследовательских судов". МВБ считает, что "наращивание Китаем ледокольного флота создает потенциальные вызовы морскому суверенитету США".

В плане говорится, что Береговая охрана США (USCG) впервые за последние 25 лет ввела в эксплуатацию новый ледокол Storis. В документе указано, что USCG нуждается в более современных судах для эффективной защиты интересов США в Арктике.

"Арктические и полярные регионы становятся все более важными для национальной безопасности США, экономического процветания и глобального лидерства, особенно в условиях расширения присутствия других государств в этих районах", - заявил заместитель министра внутренней безопасности США Роберт Лоу.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что "противники" стремятся взять под контроль Арктику. Как она считает, Вашингтон не допустит развития событий по такому сценарию.

В октябре Трамп заявил, что США закупят в Финляндии 11 ледоколов. Помимо полярного ледокола Storis, который использует Береговая охрана США, у Соединенных Штатов есть два ледокола - тяжелые Polar Star и Healy.